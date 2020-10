Alessio Salucci, per tutti ‘Uccio’, è risultato positivo al Covid-19. Lo storico collaboratore di Valentino Rossi, responsabile VR46 e Sky Racing Team, è in quarantena. Attenzione agli orari delle gare di Aragon, posticipate per evitare le basse temperature: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

GP ARAGON, LA GUIDA TV AGGIORNATA