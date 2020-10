E' il nuovo leader del Mondiale, ma Mir sperava in qualcosa di più dalla gara di Aragon: "Pensavo fosse la giornata giusta per vincere, poi ho avuto un problema. Le corse vanno così". Il Motomondiale correrà sullo stesso circuito anche nel prossimo weekend: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

"La verità è che è stata dura, sinceramente pensavo fosse il giorno giusto per vincere, ma quando ero alle spalle di Rins ho avuto un problema". Joan Mir, pilota spagnolo della Suzuki, non si accontenta di essere il nuovo leader del Mondiale (qui la CLASSIFICA) e confessa a Sky la sua amarezza per un GP di Aragon che sentiva di poter far suo.