"Mamma mia... Ho ricominciato a parlare ora con voi dopo aver visto quanto successo in Moto2 e Moto3". E' iniziata così la chiacchierata di Valentino Rossi in diretta su Sky con Guido Meda e Mauro Sanchini, prima del via della gara ad Aragon . Rossi, positivo al Covid-19 , salta questa gara e anche la successiva sul tracciato spagnolo. Il Dottore, parlando di Moto2 e Moto3, ha fatto riferimento alle emozioni durante le due gare e soprattutto all'incredibile risultato della Moto2 con tre cadute, tra cui quella di Marini e Bezzecchi , quest'ultimo finito a terra a un passo dalla vittoria.

Sembra un accanimeto della sorte nei tuoi confronti in questo momento. E' un'altra prova da superare.



"Era già un momento difficile, questo GP veniva dopo tre zeri (punti in gara, ndr). E' veramente brutto e triste restare a casa, è dura seguire le prove dalla tv, questo weekend non sarei proprio riuscito a correre e guidare, fino a ieri starò male. Sarà ancora più difficile settimana quando starò bene ma non potrò tornare in pista".