Moto3, Rodrigo rinnova: con Gresini anche nel 2021

In Moto3 è ufficiale il rinnovo di Gabriel Rodrigo con il Team Gresini, insieme anche nel 2021. Il pilota argentino: "Questo è un gruppo molto potente che mi ha fatto crescere tantissimo". Fausto Gresini: "Professionalità e dedizione non sono aspetti da sottovalutare, sono sicuro che porteranno Gabri ai risultati che merita"

Gabriel Rodrigo: "Sono super felice"

approfondimento

GP Teruel, si corre ancora ad Aragon: gara alle 13

"Sono super felice di annunciare che continuerò con la Gresini Racing e con la stessa squadra per un altro anno. Credo si tratti di un gruppo molto potente che mi ha fatto crescere tantissimo. Anche in un’annata così strana come questa abbiamo fatto passi da gigante. Penso al 2020 quasi come il nostro primo anno insieme, considerando che nel 2019 non sono stato fortunatissimo, quindi continuare un’altra stagione può voler dire portare a termine come si deve un lavoro. Sono motivatissimo a chiudere questo 2020 nella miglior maniera possibile e affrontare il 2021 con un altro piglio".