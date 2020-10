GP Teruel, le prove libere 1 della MotoGP LIVE

Suzuki, Davide Brivio: "Sia Rins sia Mir vogliono vincere, ma inseguono questo obiettivo stimolandosi a vicenda. Abbiamo cercato una situazione così. Non siamo intenzioni a dare ordini di scuderia, anche per rispetto di Rins che ha ancora tutte le possibilità di vincere il Mondiale. Alex ha vinto l'ultimo GP e quindi bisogna rispettarlo, cercando di non ostacolarsi in pista con il compagno di box"