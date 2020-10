Dovizioso è ottimista in vista del secondo weekend consecutivo ad Aragon. Pensa di poter migliorare in almeno 3 o 4 curve e nella gestione delle gomme, che con pochi gradi in più sull'asfalto possono far rendere meglio la sua Ducati. Per quanto riguarda il rapporto con Petrucci, dopo l’incomprensione di sabato scorso in qualifica, Andrea risponde secco: "Con Danilo non abbiamo parlato durante il viaggio di ritorno, eravamo troppo stanchi"

DOVIZOSO-PETRUCCI: COSA E' SUCCESSO NELLE QUALIFICHE DI ARAGON?