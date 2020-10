Il team Manager Ducati dopo le qualifiche ai microfoni di Sky spiega: "Per Dovizioso stiamo facendo di tutto e di più, crediamo sia ancora in lotta per il Mondiale e possa fare una grande gara". Sulla questione di scie: "Nessuno ha detto 'Andate fuori, Andrea tira e Danilo sta dietro, è stata una casualità se Dovi non è stato tirato" DOVIZIOSO: "PETRUCCI MI HA MANCATO DI RISPETTO"

Dovizioso fallisce l'accesso al Q2 ad Aragon, chiudendo 3° alle spalle di Petrucci e Miller. Dovi ai box è furioso, tanto da entrare e scagliare i guanti per terra. Nessuna Ducati ha creato scie per Dovizioso, a Sky il team manager Tardozzi ha cercato di fare chiarezza: "Andrea e Danilo non si erano accordati per il primo run, non credo ci fosse una strategia comune. Nel secondo run, in cui Petrucci è stato più veloce in scia ad Andrea, semplicemente Andrea è partito prima e Danilo se l'è trovato per strada, è stata una casualità, ognuno stava svolgendo il suo lavoro".

Video Dovizioso furibondo: duro sfogo al box "Credo che Dovizioso fosse arrabbiato per non essere entrato nel Q2, non so se fosse arrabbiato con Danilo. Andrea è partito un giro prima, se potessi parlare con i piloti come in F1 magari gli avrei detto 'ok, tira tu', ma ribadisco: è stata una casualità, nessuno ha detto 'Andate fuori, Andrea tira e Danilo sta dietro", aggiunge Tardozzi.

L'altro pilota Petrucci: "Nessun ordine da Ducati. Mi dispiace per Dovizioso" Il pensiero dallo studio di Mauro Sanchini: "Secondo me Petrucci e Miller dovevano aiutare Dovizioso, che è in lotta nel Mondiale, doveva essere fatta una strategia prima del Q1". Tardozzi: "E' il vostro pensiero, bisogna anche chiedere se ad Andrea questo potesse andare bene, il che non è scontato. Non possiamo mettere tutte le Ducati davanti per tirare Dovi. Mettere davanti il compagno di squadra? Possiamo anche considerare l'ipotesi che Dovizioso non ritenesse che da dietro potesse fare un tempo migliore e quindi preferisse essere libero?"