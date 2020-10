Libere Moto2: 1° Lowes, 4° Di Giannantonio

Non sarà una weekend facilissimo, per i piloti italiani in lotta per il Mondiale. Bastianini ha centrato la Q2, ma col tredicesimo posto non può stare molto tranquillo per le qualifiche. Sabato mattina dovrà difendere con le unghie la top quattordici, mentre Luca Marini dovrà fare di tutto per non restarne fuori. Per il momento il pesarese è solo ventitreesimo, molto lontano, su una pista dove fatica a trovare il passo giusto. Il suo compagno di squadra è partito decisamente meglio, col settimo posto del mattino, ma al pomeriggio Bezzecchi è poi scivolato e alla fine si è ritrovato undicesimo. L'unico a confermare quanto visto domenica scorsa, per ora è Fabio Di Giannantonio, decisamente in sintonia con le curve della pista spagnola. Terzo al mattino, quarto al pomeriggio il romano punta a ripetere l’exploit di sette giorni prima, con un finale ovviamente diverso….

In ottica Mondiale preoccupa la partenza di Lowes, a punto in tutti i turni. Nonostante la caduta del pomeriggio Sam si è pure preso il miglior cronologico della giornata. Il britannico, con la vittoria di settimana scorsa si è rifatto sotto a Bastianini, è in gran forma, ed è per tutti l'avversario più pericoloso, sia per la gara sia per la corsa al titolo.

In FP2 si è rivisto Nicolò Bulega (nono anche nella combinata), a tratti s'è intravisto Baldassarri, poi caduto e finito lontano, nonostante il sesto tempo del mattino. Navarro, Garzo, Roberts, Martin, Dixon e Gardner, sono tutti piloti da tenere d'occhio; possono diventare importanti negli equilibri di una gara che potrebbe rivelarsi più importante del previsto per il Mondiale.