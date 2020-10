Libere Moto3: 1° Masia, 2° Alcoba, 3° Fenati

Alcoba, rocket rookie, è la sorpresa del pomeriggio di Aragon 2. Velocissimo in FP2 lo spagnolo di Gresini si è preso il secondo posto della combinata, lasciandosi alle spalle anche il più accreditato compagno di squadra finito nella ghiaia all'ultimo tentativo (che rischio con Dupasquier, sfilatogli a un centimetro a tutta velocità). Rodrigo è comunque finito al quinto posto alle spalle di Raul Fernandez, che su questo circuito ha già trovato un buon feeling dalla settimana scorsa. Al pomeriggio è invece mancato clamorosamente Masia, che però aveva lasciato il segno al mattino, con il miglior tempo della FP1. Il vincitore di Aragon 1 in virtù del buon turno mattutino è il più veloce del venerdì. Terzo Fenati, partito forte dopo il positivo weekend precedente.

Per il resto: Ogura al momento precede il capoclassifica Arenas, ma l'altro protagonista di giornata è senza dubbio Tony Arbolino rientrato dalla quarantena (dopo aver viaggiato con un passeggero positivo in aereo, ma lui negativo al test), con un weekend in meno degli avversari, ma con un'extra motivazione che gli ha fatto centrare la top undici al primo colpo.

Tra i piloti da rivedere, perché fanno più fatica a trovare il passo giusto sul tracciato spagnolo, ci sono Vietti (quindicesimo nella classifica combinata) e Migno (ventottesimo), scivolato al mattino. Si salva Suzuki (quattordicesimo), in via di miglioramento post operatorio (è rientrato due gare fa) e per ora meglio dell'altra metà del suo box, Niccolò Antonelli (sedicesimo).