Guerra di nervi nelle prove libere al Motorland, Quartararo col fiato sul collo di Mir, leader del Mondiale lontano 6 punti in classifica: "Era importante seguire le Suzuki per capire dove sono più veloci. Io corro per il 2° anno in MotoGP, non ho la pressione dei piloti ufficiali, lotterò fino alla fine". Mir: "Sto vivendo un sogno, voglio spingere al massimo per sfruttare questa grande chance"

GP TERUEL, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE