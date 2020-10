Delusione in casa Ducati al termine di una giornata che ha visto Andrea Dovizioso chiudere le qualifiche con il 17° tempo: "Non abbiamo abbastanza velocità, c'è un abisso tra noi e Nakagami". Addirittura in ultima fila Danilo Petrucci: "Non ricordo nemmeno l'ultima volta...". Ecco gli orari delle gare di domenica 25 ottobre: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30 GP TERUEL, LA GUIDA TV SU SKY

Andrea Dovizioso, che insegue la vetta del Mondiale distante appena 15 punti, non è soddisfatto del 17° posto nelle qualifiche al GP Teruel, secondo round consecutivo ad Aragon. "Le qualifiche non sono andate bene - ha detto il Dovi a Sky Sport -. Non siamo stati veloci come ci aspettavamo. Il passo è ancora peggiore, partiamo dietro e questo è negativo. Abbiamo anche poca velocità in generale e questo in funzione gara è pessimo. Nakagami sta andando fortissimo, gira 1'48''0 con gomme di 14 giri, noi giriamo un secondo più lenti con le gomme nuove. Stiamo parlando di un abisso".