Giornata da dimenticare per Jack Miller e per tutta la Ducati, con l'australiano che rientra ai box furioso dopo i problemi con la gomme che gli sono costati il 14° tempo in griglia. A tranquillizzare Miller nel box Pramac arrivano anche Tardozzi e Ciabatti, che lo avranno nel 2021 nel team ufficiale. Ecco gli orari delle gare di domenica 25 ottobre: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30

GP TERUEL, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE