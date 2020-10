Petrucci compie 30 anni, nel giorno delle qualifiche del GP di Teruel. Il ducatista ha chiuso le libere di venerdì con il 17° posto nella classifica combinata: "Spero di farmi un bel regalo in gara, ma già entrare nel Q2 non sarebbe male. Entro nel club di quelli con il 3 davanti, dicono sia l'età della maturità, ma in realtà secondo me devo ancora crescere, mi sento sempre più immaturo...", spiega Petrux ad Antonio Boselli

