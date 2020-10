Mondiale pazzo, con Morbidelli che vince il secondo round di Aragon e si rimette in corsa per il Mondiale: la vetta della classifica occupata da Mir (3° nel GP Teruel) è distante ora solo 25 lunghezze. In classifica grandissimo equilibrio, con ben cinque piloti racchiusi in 28 punti. In attesa della doppia gara di Valencia, rivivi le emozioni del Motorland

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE