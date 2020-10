Buone notizie per il pilota del team Boé Skull Rider Facile.Energy: è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato. Aveva annunciato lo scorso 21 ottobre sui social di essere risultato positivo al Covid-19 e non ha preso parte al secondo weekend di gara consecutivo ad Aragon

Riccado Rossi negativo all'ultimo tampone. Una buona notizia per il pilota che in Moto3 corre per il team Boé Skull Rider Facile.Energy. Il 18enne di Genova aveva annunciato sui social, lo scorso 21 ottobre, di essere risultato positivo al Covid-19, saltando di conseguenza il GP del Teruel, seconda gara consecutiva corsa sul tracciato di Aragon. "Ci vediamo a Valencia", aveva scritto in quello stesso post.