Weekend in salita per Vinales: lo spagnolo ha punzonato il 6° motore, il limite è di 5 e dunque è stato penalizzato, dovrà partire dalla pit-lane domenica in gara (live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV). Lo conferma a Sky il team manager Yamaha Meregalli: "Un'ulteriore penalità che ci stiamo sobbarcando", facendo riferimento alla sanzione sui motori Yamaha usati a a Jerez e giudicati irregolari

