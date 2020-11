Sei italiani nei primi quattordici, quelli virtualmente ammessi alla Q2. Si è chiusa così la prima giornata di prove in Moto2, con Bastianini primo dei nostri e più veloce in assoluto in pista. Un bel colpo di reni, rispetto al mattino, chiuso all’8° posto. Buone notizie anche da parte di un ritrovato Baldassarri (4°), un più costante Di Giannantonio (5°), un rinato Corsi con la Mv (8°), un bravo Bezzecchi (10° ma quasi più efficace sul bagnato del mattino che sull’asciutto del pomeriggio) e infine Nicolò Bulega, 13° con un distacco risicato di 5 decimi dalla vetta di giornata. Dove, un gradino più sotto rispetto a Bastianini, si è piazzato Lowes, sempre più convincente (con l’unica pecca di una scivolata in FP2…). Il britannico è in forma splendida e super motivato da quando ha agguantato il vertice del mondiale. Un brutto cliente per Bastianini, che lo insegue in classifica e soprattutto per Luca Marini, subito alle spalle del romagnolo. Il pesarese ha chiuso una giornata in salita al 15° posto, quasi irriconoscibile a tratti, in particolare sul bagnato dove ha penato oltre il previsto. Rispetto al Marini dominatore per due terzi del campionato, un altro pilota. Venerdì era oltretutto importante centrare le prime quattordici posizioni perché sabato mattina in FP3, ultima chiamata per entrare direttamente in Q2, potrebbe anche piovere.