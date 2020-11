La terza sessione del GP Europa si è svolta su asfalto bagnato, per via della pioggia caduta all’alba su Valencia. Il più veloce è stato Zarco, davanti a Vinales e Nakagami. Tuttavia nessuno dei piloti è riuscito a migliorare il proprio tempo rispetto al venerdì, resta valida quindi la classifica combinata registrata al termine delle Libere 2: Miller in testa, alle sue spalle Aleix Espargaró e Mordibelli, 8° Dovizioso. Rossi è tornato in pista, a quasi un mese di distanza dall’ultima gara (11 ottobre, GP di Francia a Le Mans). Valentino ha chiuso all’ottavo posto nelle Libere 3, con un ritardo di +1.635 dal leader della sessione Zarco. Non essendo sceso in pista nelle prime due sessioni di prove, Rossi dovrà passare inevitabilmente dal Q1. MotoGP nuovamente in pista alle 14:10 con le prove libere 4, a seguire le qualifiche alle 14:50.