Celestino Vietti entusiasta della promozione in Moto2 con lo Sky VR46: "Sono contento, è un sogno che si avvera. Questa bella notizia mi dà carica e tranquillità, ora però mi concentro sul finale di questa stagione", ha detto a Sky Sport il pilota italiano, ancora in corsa per il titolo in Moto3

MARINI IN MOTOGP CON TEAM ESPONSORAMA