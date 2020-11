Davide Brivio, manager della Suzuki, non nasconde la gioia dopo la doppietta Mir-Rins a Valencia: "Più di così non potevo chiedere, non svegliatemi perché sto sognando. E' una stagione storica, siamo orgogliosi. Adesso vogliamo finire bene quest'anno" GP EUROPA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Davide Brivio non sta nella pelle dopo la doppietta della sua Suzuki, con il primo successo in carriera in MotoGP di Joan Mir, sempre più vicino al trionfo nel Mondiale. L'ultima volta che la Suzuki aveva mandato due suoi uomini sui gradini più alti del podio era a Hockenheim nel 1982.

"E' una stagione storica, anno da ricordare" leggi anche Sky Tech: Mir, il sorpasso decisivo su Rins. VIDEO "E' la prima volta che faccio doppietta con i miei piloti. Più di così non potevo chiedere, non svegliatemi, sto sognando! Non ho ancora guardato le statistiche, ma sicuramente possiamo dire che è una stagione storica - ha detto il manager della Suzuki ai microfoni di Sky Sport -. Con questi due podi è il record di podi stagionali in MotoGP. Mi aggiornerò un po' in questi giorni con le classifiche. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto il team, spero sia un anno da finire bene e da ricordare".

"Con Mir ci siamo scelti a vicenda" leggi anche Mir in fuga: spinge Quartararo e Rins a -37 Brivio spiega la scelta di Mir, che ha rischiato di finire in Honda: "Ci siamo scelti - ha detto Brivio -. Ho parlato con il suo manager e lui era in accordo con la Honda, che poteva pareggiare ogni altra offerta. Lui però voleva Suzuki e quindi penso sia stato un buon matrimonio".