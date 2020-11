Domenica perfetta per Joan Mir a Valencia: lo spagnolo della Suzuki vince la sua prima gara in MotoGP e ipoteca il Mondiale. "Prima o poi questa vittoria doveva arrivare, siamo stati sempre competitivi. Sono contento di aver vinto così, non per errori altrui, ma perché eravamo i più veloci"

Joan Mir ' vede' il traguardo più atteso e sognato della carriera e lo fa al termine di una domenica perfetta, in cui porta a casa il primo successo in MotoGP . Lo spagnolo della Suzuki ha dominato il GP d'Europa , ampliando il divario sugli avversari: a due gare dal termine, ha ora 37 punti di vantaggio sul compagno Alex Rins (2° al traguardo) e Fabio Quartararo.

"Vittoria doveva arrivare prima o poi"

Sky Tech: Mir, il sorpasso decisivo su Rins. VIDEO

"Eravamo tanto competitivi in tutte le gare, quindi la vittoria prima o poi doveva arrivare - ha detto Mir ai microfoni di Sky Sport -. Sono contento per come è arrivata, nel momento giusto. Poteva arrivare prima senza la sfortuna in Austria, ma sono felice perché non abbiamo vinto perché qualcuno ha sbagliato, ma perché eravamo i più veloci". Una battuta sul sorpasso decisivo su Rins: "Quando ero dietro di lui ho messo pressione, avevo un buon passo. Quando ho visto che è andato lungo l'ho passato e poi ho spinto al massimo. Avevo 2-3 decimi di vantaggio, è quello che mi ha fatto vincere".