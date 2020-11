Mir punta all'allungo in vetta: gara alle 14

Terzultima tappa del Motomondiale: occasione d'oro per il leader del Mondiale Mir, 5° in griglia. I suoi primi inseguitori sono lontani: Quartararo 11°, Vinales partirà dalla pit-lane, Morbidelli 9°. P. Espargaró vuole sorprendere ancora dopo aver conquistato la pole, per Rossi (17° al via) è la gara del rientro dopo aver saltate le due di Aragon per Covid. Gara di MotoGP live alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW TV. Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 LA GRIGLIA

Settimana particolarmente intensa per il mondo della MotoGP, oggi arriva il gran finale con la prima delle due gare in programma sul tracciato di Valencia. Tra i temi principali sicuramente il rientro in pista di Valentino Rossi, che aveva saltato per Covid il doppio appuntamento di Aragon. Dopo aver ceduto la sua M1 a Garret Gerloff nelle prime due prove libere del venerdì, il pilota della Yamaha è tornato nella terza sessione. Rossi scatterà dalla 17esima posizione in griglia, in mezzo ad altri due italiani: Bagnaia e Petrucci.

L'intervista Marini: "Un sogno essere in MotoGP nel 2021" L'anno prossimo ai blocchi di partenza Valentino troverà anche suo fratello Luca: ieri c'è stato l'annuncio di Marini in MotoGP nel 2021 con il team Ducati Esponsorama, dove il pilota dello Sky Racing Team VR46 farà coppia con Bastianini. Al posto di Marini è stato promosso in Moto2 Celestino Vietti, che dividerà il box con Marco Bezzecchi.

Non partirà davanti a tutti ma è davanti a tutti in classifica in MotoGP Joan Mir: il pilota della Suzuki ha concluso le qualifiche con il quinto tempo e cercherà di confermarsi per raccogliere punti che, a tre gare dalla fine della stagione, potrebbero rivelarsi decisivi per la lotta al titolo. Lo spagnolo ha 14 punti di vantaggio su Quartararo, 19 su Vinales, 25 su Morbidelli, 28 su Dovizioso e 32 su Rins: tutto può ancora succedere.

Gli highlights Valencia, pole P. Espargaró. 2° Rins, 3° Nakagami Mir cercherà di approfittare del sabato difficile dei suoi diretti inseguitori: hanno faticato molto Quartararo e Morbidelli, rispettivamente 11° e 9° in griglia, mentre Vinales partirà dalla pit-lane per aver punzonato il 6° motore venerdì superando così il limite di 5, e Dovizioso è chiamato alla grande rimonta dalla 12esima posizione. L'unico ad aver trovato grande feeling ieri tra i piloti in lotta per il Mondiale è stato Rins, che ha conquistato la prima fila con il 2° tempo. A sorpresa lo ha beffato negli ultimi secondi del Q2 Pol Espargaró, autore della sua seconda pole in top-class dopo quella del GP di Stiria. 3° al via Nakagami.