GP d'Europa targato Suzuki: Mir davanti al proprio compagno di squadra festeggia la prima vittoria in top-class e aumenta ulteriormente il proprio vantaggio in vetta. Quartararo e Rins ora sono appaiati al secondo posto in classifica a -37. Rossi è costretto a ritirarsi per un problema elettrico, il migliore italiano al traguardo è Dovizioso (8°): rivediamo il meglio del terzultimo GP della stagione

GP COMUNITÀ VALENCIANA, MIR CAMPIONE DEL MONDO SE...