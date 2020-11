Il giorno seguente alla notizia della squalifica di 4 anni inflitta dal Tas di Losanna ad Andrea Iannone, tutto il team Aprilia è sceso in pista a piedi a Valencia per restare uniti in un momento complicato della sua storia recente. L’idea di questa camminata è fare squadra come e quanto più di prima, per affrontare il futuro con forza e caparbietà. Nel giro a piedi è stata fatta anche una videochiamata con Andrea Iannone per mostrargli la vicinanza del team dopo la squalifica. Il pilota ha ringraziato l’Aprilia sui social per il gesto di solidarietà: "Grazie ragazzi, sarò sempre parte di voi. Vi auguro tutto il meglio e spero che presto riusciate a dimostrare tutto il vostro potenziale. La mia testa e il mio cuore sono lì con voi. Sono certo che faremo ancora tante cose insieme".