Da Valencia Antonio Boselli fa il punto sulle condizioni di Marc Marquez, che non rientrerà in questa stagione: le due operazioni a cui si è sottoposto al braccio destro non sono andate bene; nemmeno il recupero, basato su una terapia conservativa, sta dando gli esiti sperati. Nelle prossime settimane il campione del mondo della Honda deciderà se effettuare una terza operazione, che sarebbe molto complessa e che quindi renderebbe ancora più incerta la data del rientro in pista

MARQUEZ: "TORNO NEL 2021"