Covid, Rossi torna in bilico: come stanno le cose

Ore concitate per Rossi, positivo al tampone effettuato martedì in Italia. Nelle successive 24 ore il pilota italiano si è sottoposto a un secondo tampone che è risultato negativo. A seguito di questo referto Rossi nella giornata dioggi, rispettando il protocollo che prevede una pausa di 24 ore tra due tamponi, ne ha effettuato un terzo. Il pilota sta raggiungendo Valencia dove rimarrà in isolamento fino al referto del terzo tampone. Quest'ultimo è atteso in serata

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI