"So che è una cosa bellissima essere in MotoGP, ma se non sei veloce non ti diverti. A essere sincero non ricordo l'ultima volta in cui mi sono divertito in moto": Dovizioso amaro a Valencia, come riportato da GPOne. Ma nel venerdì di libere ci sono anche buone notizie: "Siamo riusciti ad essere più veloci con maggior facilità. Ci mancano 2 decimi per stare più tranquilli nel gruppo davanti, in tanti hanno un buon passo, ma il feeling è migliore", spiega Dovi a Sky

DOVI-YAMAHA, JARVIS FA CHIAREZZA