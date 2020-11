Libere Moto2: 1° Navarro, Marini è subito dietro

La lotta per il titolo in Moto2 si accende dopo il primo giorno in pista a Valencia: Marini (3° in classifica a -19 dalla vetta) è 2° nella combinata. Il leader Bastianini è 6°, due posizioni più dietro di Lowes, che lo insegue nel Mondiale con 6 punti di distacco. Il più veloce è Navarro, 3° Di Giannantonio, in costante crescita

LIBERE MOTO2: GLI HIGHLIGHTS