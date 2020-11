Quartararo solo 16° nella combinata nel venerdì a Valencia: "Uno dei giorni peggiori della stagione. Lavoro tanto con il team per migliorare il feeling ma non lo trovo, non riusciamo a capire perchè non riesca a correre come prima. Spero di riuscire a fare passi avanti nei prossimi giorni e a Portimao, perchè dopo resterò tanto tempo senza moto per cui voglio divertirmi adesso e finire la stagione nella migliore posizione possibile"

VALENCIA, LIBERE MOTOGP: GLI HIGHLIGHTS