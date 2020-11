Dopo essere rimasto in isolamento ad Andorra per 10 giorni per la positività al Covid di suo fratello, Iker Lecuona in mattinata ha effettuato un ulteriore test al Covid (dopo essersi sottoposto a tre esami ed essere risultato negativo), che ha dato esito positivo: il pilota del KTM Tech3 non può tornare in pista a Valencia, la speranza è di rivederlo a Portimao nell'ultimo GP della stagione

