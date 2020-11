Moto3: Binder in pole, 2° Toba, 3° Fernandez

Binder festeggia la prima pole della carriera in Moto3 sul tracciato di Valencia, dove invece resta dietro il leader del Mondiale Arenas (6° al via davanti a Ogura). Il migliore italiano in griglia è Migno, quinto. La gara domenica alle 11 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Scintille in Moto3. Arenas e Ogura si sono marcati stretti, con qualche ruvidità nella qualifica finale e qualche nervosismo di troppo dello spagnolo costretto a passare attraverso la Q1. La sfida per ora si è chiusa in parità: lo spagnolo partirà con il sesto posto, il giapponese che ha tirato curiosamente l'avversario nel finale (rallentando però nell’ultimo giro…) una fila dietro col settimo tempo. Tutto si giocherà in una gara dove in testa scatteranno Darryn Binder (prima pole position in Moto3 con tanto di record), Toba e Fernandez.

Gli italiani potranno inserirsi cercando di scalare qualche posizione e sperando che il gruppo non si spezzi. Migno partirà col quinto tempo, ottenuto proprio all'ultimo giro, sfruttando la scia del compagno di squadra Vietti, finito una fila più indietro. Non una gran qualifica per il piemontese che domenica scorsa era riuscito a prendersi la prima fila. Ma vista com'è finita la gara (caduta al primo giro), forse partire indietro potrebbe non essere così terribile…

Nel ribaltamento di valori, tipico di queste gare back-to-back, c'è stato un bel passo avanti dei pioti targati Sic58: Suzuki ha chiuso ottavo, Antonelli decimo (la settimana scorsa era partito ultimo…). È invece mancato un po’ a sorpresa Arbolino, più efficace nelle libere dove ha firmato il record il primo giorno, memore del podio sfumato nel primo round di Valencia, e infine tredicesimo sulla griglia di partenza. Ma considerando il recupero fatto nella gara precedente (partito diciassettesimo e finito quarto) tutto è ancora possibile. Discorso che si potrebbe allargare a Fenati (quattordicesimo) e magari anche a Riccardo Rossi, ultimo in qualifica, ma decisamente a suo agio sul circuito spagnolo.