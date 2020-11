La MotoGP resta a Valencia per il secondo round consecutivo sul Circuit Ricardo Tormo. Occhi puntati su Joan Mir, che ha a disposizione il primo match point per conquistare il titolo iridato. Il GP della Comunità Valenciana è in diretta su Sky Sport MotoGP con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 ROSSI NEGATIVO, CORRE A VALENCIA

La MotoGP torna subito in pista per il secondo rund consecutivo sul Circuit Ricardo Tormo, dove domenica si correrà il GP della Comunità Valenciana. Tutti gli occhi sono puntati su Joan Mir, che dopo il colpaccio di domenica scorsa nel GP d'Europa, in cui ha centrato il primo successo in carriera, avrà a disposizione il primo match point per il titolo. Lo spagnolo della Suzuki ha 37 punti di vantaggio sul compagno Rins e su Quartararo. In pista per tutto il weekend, dopo aver risolto la propria positività al Covid ed essere rientrato sabato sulla Yamaha, Valentino Rossi. Il Mondiale si chiuderà il prossimo 22 novembre a Portimao in Portogallo.

Il programma del GP della Comunità Valenciana approfondimento Mir, costanza senza errori: così 'vede' il titolo Il GP della Comunità Valenciana si svolgerà da venerdì 7 a domenica 15 novembre live su Sky Sport MotoGP (canale 208), in streaming su NOW TV, con la conferenza stampa dei piloti ad aprire la settimana giovedì 12 novembre alle 17. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 MotoGP alle 14. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Giovedì alle 18 su Sky Sport MotoGP da non perdere lo speciale Expedition Master: Federico Aliverti alla scoperta di itinerari off road della Sardegna in occasione dell'Expedition Master, evento organizzato da Dainese. I partecipanti hanno trascorso una settimana a bordo di Yamaha Tènèrè e hanno fatto questo viaggio sulle splendide e panoramiche strade dell'isola, attraversando impegnativi percorsi offroad da nord a sud per imparare tecniche di guida. Sempre domani, alle 18.30 Wheels: in questa nona puntata Guido Meda e Mauro Sanchini hanno provato l'Aprilia RS 660, raccontando le loro sensazioni e le impressioni di guida di questa nuova sportiva stradale di media cilindrata della casa di Noale. Infine, venerdì alle 13.05 appuntamento con The Test: in questa seconda puntata del programma dedicato al prodotto e realizzato in collaborazione con Autosprint, la storia della Honda CBR1000RR-R Fireblade SP, la prova della Yamaha Tracer 700 e infine la BMW F 900 XR. Il tutto raccontato da Riccardo Piergentili.

La classifica del Mondiale leggi anche Mir in fuga: spinge Quartararo e Rins a -37 Con 37 punti di vantaggio a due gare dal termine, il Mondiale sembra avere finalmente un padrone: Joan Mir, giovane pilota della Suzuki, che domenica a Valencia ha conquistato il primo successo in carriera in MotoGP. Alle sue spalle una coppia formata da Quartararo e Rins, mentre più staccati e ancora in lizza per il titolo, almeno matematicamente, troviamo Vinales (-41), Morbidelli e Dovizioso (-45).

GP della Comunità Valenciana, la guida tv su Sky Giovedì 12 novembre Ore 14.15: Paddock Pass Ore 17: Conferenza stampa piloti Ore 18: Expedition Master Ore 18.15: Racebook Ore 18.30: Wheels Venerdì 13 novembre Ore 9.55: prove libere 1 Moto3 Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP Ore 11.50: prove libere 1 Moto2 Ore 12.50: Paddock Live Ore 13.05: The Test Ore 13.20: Paddock Live Ore 13.30: prove libere 2 Moto3 Ore 14.25: prove libere 2 MotoGP Ore 15.25: prove libere 2 Moto2 Ore 16.25: Paddock Live Ore 18.00: Paddock Live Show Ore 18.15: Talent Time Sabato 14 novembre Ore 9.55: prove libere 3 Moto3 Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP Ore 11.50: prove libere 3 Moto2 Ore 12.55: Paddock Live Ore 13.10: qualifiche Moto3 Ore 14.10: prove libere 4 MotoGP Ore 14.50: qualifiche MotoGP – Differita alle 16.20 su TV8 Ore 15.50: qualifiche Moto2 Ore 16.45: Paddock Live Ore 17.45: conferenza stampa piloti Ore 18.15: Paddock Live Show Ore 18.30: Talent Time Domenica 15 novembre Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: gara Moto3 – Differita alle 14.35 su TV8 Ore 12: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto2 – Differita alle 15.55 su TV8 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP – Differita alle 17.35 su TV8 Ore 15: Zona Rossa Ore 15.45: Paddock Live Ultimo Giro Ore 18: Race Anatomy