Annuncio sul social del Team Sic58, che svela il nome del pilota che affiancherà Tatsuki Suzuki il prossimo anno: si tratta di Lorenzo Fellon . "Ciao ragazzi, credo sia arrivato il momento di comunicarvi il nome del pilotino che il prossimo anno 2021 affiancherà Tatsuki nella nostra squadra mondiale. Credo di aver fatto una buona scelta, anche se ho avuto poco tempo per decidere. Pilota giovanissimo, che resterà con noi anche nel 2022, voglioso di inseguire il suo sogno, con alle spalle una famiglia fantastica . Voglio ringraziare Gianluca Montiron per avermi fatto conoscere un gruppo di persone (famiglia e sponsor) fantastiche. A questo punto, benvenuto fra noi Lorenzo Fellon", si legge sul profilo twitter del team.

Max Racing Team, ufficiale: Fenati con Lopez nel 2021

Aggiornamenti di mercato anche peril Max Racing Team: con Alonso Lopez confermato Romano Fenati. "Ho deciso di rimanere in Moto3 perché con la squadra mi sono trovato molto bene. Sono molto contentom è una cosa che ho voluto io, non penso ci fosse tanto di meglio in giro. Speriamo di iniziare bene il prossimo anno, meglio rispetto a come abbiamo cominciato il 2020".