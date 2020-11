Moto2, vince Martin. Bastianini, festa rimandata

Avevano fatto tutto bene, i nostri piloti. A partire da Stefano Manzi, che aveva riportato la MV Agusta in pole position dopo 44 anni, cioè per la prima volta dai tempi di Giacomo Agostini (era il GP di Francia del 1976). Aveva fatto benissimo Fabio Di Giannantonio, che tra gli alti e bassi di questa stagione stile rollercoaster era riuscito, fino a una manciata di curve dal traguardo, ad andare al comando della gara. E aveva fatto meglio di tutti Marco Bezzecchi, principe della guida smooth in Moto2, efficace tra le curve di Valencia come negli ultimi anni lo sono stati solo Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

E invece, niente da fare. La doppietta valenciana di Bez va in frantumi nell'ultimo settore dell'ultimo giro, quando in un battito di ciglia piomba dal primo al terzo posto, dopo aver passato gran parte della gara al comando. "Non mi sentivo bene come domenica scorsa - racconta il pilota dello Sky Racing Team VR46 - Con il vento facevo una gran fatica. Ho provato a fare il mio ritmo, a un certo punto io e Di Giannantonio avevamo preso un bel distacco dagli altri, ma per superarmi Diggia ogni volta mi mandava largo, così abbiamo perso mezzo secondo al giro e ci hanno ripreso".

A giovarne, sono stati i due spagnoli Jorge Martin e Hector Garzo, che giro dopo giro hanno rosicato decimi preziosi alla coppia italiana. Dopo l'auto-eliminazione di Di Giannantonio, in quell'ultimo settore Bezzecchi non ha potuto opporre resistenza. Il Mondiale, però, continua a parlare italiano, perché a una sola gara dal termine della stagione davanti a tutti c'è sempre Enea Bastianini. "Oggi era una gara molto difficile – spiega Bestia – è tutto il weekend che fatichiamo nel terzo e quarto settore, dunque era molto complicato stare con i primi. Quando Navarro mi ha passato mi ha rotto il ritmo, altrimenti l’ultimo giro avrei provato ad attaccare. Ma ce la giochiamo a Portimao".

Alla partenza, Bez prova subito a scappare ma Martin è il più lesto di tutti e mette la sua Ktm davanti alla Kalex dell'italiano. Diggia e Manzi copiano e incollano, e si portano alle spalle di Martin. Bezzecchi dipinge traiettorie perfette, ed è il pilota più veloce in pista. Suo è l'1'35"687 grazie al quale sorpassa Diggia e si riporta in seconda posizione. All'ultima curva del quinto giro, il riminese sorprende anche Martin. Ne approfitta anche Diggia, che capisce immediatamente di dover rimanere incollato al pilota dello Sky Racing Team per giocarsi la vittoria.

Nel frattempo, l'occhio va alla classifica provvisoria: Luca Marini è settimo, seguito da Bastianini. Il doppio 1’35"5 di Bez e Diggia è un segnale inequivocabile: i due italiani stanno provando la fuga. Manzi prova a resiste in quarta posizione, ma al nono giro lo passa Garzo, che è il primo a girare in 1’35" basso. Due tornate dopo, Diggia attacca Martin alla 1 e si riporta in P2, mentre alla curva successiva Manzi perde l'anteriore e la sua gara finisce qui. Quella di Navarro si chiude invece al 18esimo giro, quando il pilota di casa infila Bastianini ma poco dopo lancia la sua Speed Up nel ghiaione della 1.

La bagarre Diggia- Bez avvantaggia i due spagnoli che inseguono. Prima il romano porta largo Bez e lo passa, poi ripassa il romagnolo. Due giri dopo, ancora Diggia, al quale però si chiude l'anteriore a mezzo giro dalla vittoria. Bez adesso è davanti a tutti, ma dura poco. Vince Martin, secondo è Garzo, terzo Bez. Marini è quinto, e ora a -18 da Bestia. Bastianini è sesto, Lowes 14esimo e a -14 da Bastianini. A Portimao, ci si gioca tutto. Toccherà fare tutto bene, ma questa volta fino al traguardo.