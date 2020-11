Warm up: Morbidelli è il più veloce, 8° Mir

Morbidelli particolarmente in forma a Valencia: chiude davanti a tutti il warm up. Migliora Dovizioso, 4°. 8° Mir, 15° Rossi. La gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: Mir può vincere il suo primo titolo in MotoGP

1:31.057: con questo tempo Morbidelli, dopo aver conquistato la pole, si conferma il migliore anche nel warm up sul tracciato di Valencia. Alle spalle del pilota del team Yamaha Petronas Pol Espargaro e Miller. Passi avanti di Dovizioso, 17° in griglia di partenza: chiude il warm con il 4° tempo. 8° Mir, il leader del Mondiale che oggi ha la prima chance per vincere il titolo. I suoi primi inseguitori: 9° Quartararo, 16° Rins. 15° nel warm up Rossi. Aggiornamenti su Alex Marquez, caduto ieri nelle qualifiche: ieri è stato portato in ospedale per fare una risonanza, ha solo un edema ma sente ancora molto dolore.