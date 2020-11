Oggi Mir ha a disposizione il primo match point: per vincere il Mondiale gli basterà (tra le altre combinazioni) salire nuovamente sul podio di Valencia. Tuttavia lo spagnolo della Suzuki scatta 12°, servirà una gran rimonta come ha già fatto nel secondo GP di Aragon, quando chiuse al 3° posto partendo proprio 12°. Gara al via alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV

"Mi sento alla grande, punto al titolo": queste le parole di Franco Morbidelli nella conferenza che aveva aperto la settimana del GP della Comunità Valenciana. Il pilota italo-brasiliano nelle qualifiche conferma quanto detto, siglando una grande pole (la seconda dopo quella conquistata a Barcellona). 1:30:191 è il tempo che vale a Morbido la prima posizione in griglia (gara al via alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV). Alle spalle di Morbidelli scatteranno la Ducati di Miller e la Honda di Nakagami, pilota del team LCR Honda di Cecchinello. Il leader del Mondiale Joan Mir, che oggi ha la prima chance di vincere il titolo, è indietro: solo 12°. Ma c'è una curiosità che fa ben sperare il team Suzuki: Mir occupa la stessa posizione in griglia che aveva nella seconda gara di Aragon, quando chiuse al 3° posto, un risultato che oggi gli permetterebbe di festeggiare il Mondiale. Ancora in difficoltà Quartararo, che ha ammesso di non riuscire a trovare più il feeling delle prime gare nonostante un grande lavoro da parte sua e di tutto il team. Ottime notizie per la Ducati Pramac di Bagnaia, 8°. Situaziona opposta per le due Ducati ufficiali: Petrucci non va oltre il 15° tempo nelle qualifiche, Dovizioso 17°. Situazioni differenti anche per quanto riguarda le due Yamaha ufficiali: 6° Vinales, 16° Rossi.