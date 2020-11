Dovizioso: "È dura, sto combattendo con la moto"

Andrea Dovizioso, settimo nella prima giornata di Libere, commenta così il venerdì di Portimao: "È una pista molto strana e complicata, probabilmente non adatta alla MotoGP. Sto combattendo con la moto, ma la velocità non è male. Come passo non siamo veloci, ma nemmeno così lontani". Sabato la MotoGP torna alle 10:50 con le Libere 3

Andrea Dovizioso ha chiuso al 7° posto la prima giornata di Libere a Portimao. Il ducatista ha commentato il rapporto con la pista portoghese: "È una pista molto strana e complicata, per me non è una gran pista per la MotoGP - ha detto Dovizioso a Sky Sport -. Sembra grande, ma quando sei in pista vedi quanto è piccola e stretta. Usi prima, seconda e terza marcia, è tutto abbastanza lento. Ci sono tanti cambi di direzione, con pendenze molto ripide e con la moto fai tanta fatica. Io sto combattendo con la moto, non sono molto fluido, ma nonostante questo la velocità non è male. C'è del lavoro da fare, tutti possono migliorare tanto. Come passo non siamo i più veloci, ma nemmeno così lontani".