Mir: "A Portimao tanti punti in cui non vedi"

Joan Mir è sceso in pista per la prima volta da campione del mondo e lo ha fatto nel venerdì del GP di Portogallo, ultima prova del Mondiale 2020. Lo spagnolo della Suzuki ha chiuso con il sesto tempo: "Si dovevano mettere a posto la moto e l'elettronica in questa pista, ma la realtà è che non è per niente semplice - ha detto Mir ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono punti molto diversi dalle altre piste, tanti punti in cui non vedi e bisogna lavorare bene per avere un buon setting. Abbiamo provato qualcosa per il setting della moto, perché qui è molto importante avere la ruota anteriore ben appoggiata a terra e devo dire che mi sono trovato bene. Poi ho messo una gomma media e ho potuto fare un bel tempo. Ho fatto un giro anche con la soft e mi sono trovato altrettanto bene. È stata una giornata positiva"., ha concluso il campione del mondo della MotoGP.