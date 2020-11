Pazzesco quanto accaduto durante le qualifiche di Moto2 a Portimao: Aron Canet cade e resta in mezzo alla pista, proprio in un punto cieco in cui si transita ad altissima velocità. Lo spagnolo, in ginocchio, riesce a schivare ben sei moto che sopraggiungono, mettendosi in salvo appena fuori dal cordolo. Attenzione agli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15 live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE