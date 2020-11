Episodio curioso nel corso delle Libere 3 a Portimao. Rins è rimasto a piedi con la sua Suzuki (probabilmente per assenza di benzina). Lo spagnolo si è avvicinato a bordo pista e ha iniziato a fare l'autostop, ma nessuno dei piloti si è fermato per dargli un passaggio (si trattava di un punto pericoloso della pista). Alex è così tornato da solo al box. La MotoGP torna in pista alle 14:30 per l'ultima sessione di prove. Qualifiche alle 15:10, diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

PORTIMAO, LE QUALIFICHE LIVE