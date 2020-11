Grande festa per Enea Bastianini, che grazie al 5° posto raccolto a Portimao, conquista per la prima volta il titolo mondiale di Moto2: "E' un sogno che si realizza, non ho parole. La gara è stata complicata, era difficile gestire la situazione. Quando ho visto che Lowes era terzo, mi sono accontentato" MOTO2, BASTIANINI CAMPIONE DEL MONDO

Una gara in difesa, il quinto posto più importante della sua carriera: Enea Bastianini si è laureato a Portimao campione del mondo in Moto2. A fine gara il pilota numero 33, che dal prossimo anno debutterà in MotoGP, ha raccontato la sua gioia ai microfoni di Sky Sport: "E' un onore essere qui a festeggiare - ha spiegato Bastianini -. Non ci ho ancora fatto l'abitudine, devo ancora realizzare. E' difficile spiegarlo. E' un sogno che si avvera. E' stata una gara difficile, gestire la situazione non era semplice. Quando ho visto che riuscivo a gestire le gomme sono stato attaccato al quarto posto. Quando ho visto Lowes in terza posizione, mi sono accontentato di arrivare quinto. Voglio ringraziare tutti quanti, a partire da Dorna che ci ha fatto correre. Andrò a condividere con fidanzata, famiglia, amici e team questa grande gioia".