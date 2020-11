Dal 2021 Rossi non sarà più in sella alla Yamaha ufficiale: correrà con Petronas al fianco di Morbidelli. In occasione dell'ultimo GP della stagione, i membri del team hanno voluto scrivere su un cartellone i loro personali ringraziamenti a Valentino. Tantissimi i messaggi, anche quello del suo compagno Vinales: "Sei stato il miglior compagno"

IL VIDEO