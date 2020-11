Superbike, il calendario provvisorio del 2021

Dorna ha pubblicato il calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2021. Si parte ad Assen tra il 23 e il 25 aprile, round di Misano in programma dall'11 al 13 giugno, evento finale ancora da confermare. Si tratta naturalmente di una bozza, dato che le date potrebbero subire variazioni a causa dell'emergenza coronavirus

La notizia della posticipazione del round di Phillip Island nel 2021 è stato l’indizio che faceva pensare a un’imminente pubblicazione del programma del prossimo anno. Così è stato: la Dorna ha costruito e pubblicato il miglior calendario provvisorio per il 2021. Si tratta ancora di una bozza: le date e gli eventi, naturalmente, sono soggetti a possibili modifiche legate all’andamento della pandemia. L’Australia, dunque, non ospiterà come di consueto la prima tappa stagionale del Mondiale delle derivate di serie, tradizionalmente collocata tra fine febbraio e inizio marzo: primo round ad Assen dal 23 al 25 aprile, a Misano si corre tra l’11 e il 13 giugno, evento finale ancora da confermare.