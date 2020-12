Il futuro della MotoGP: novità in griglia nel 2022

Non sarà un lungo inverno per la MotoGP, che a febbraio sarà in pista per i primi test della stagione, ma le squadre non stanno lavorando solo sull'imminente futuro...

La MotoGP non si ferma mai. Concluso il Motomondiale con la vittoria di Joan Mir, i team stanno già pianificando il futuro per la prossima stagione e addirittura per il 2022. Fra due anni infatti, dovrebbe prendere forma una griglia composta da 6 squadre ufficiali alle quali verrebbero affiancati 6 team satellite. Rispetto allo schieramento attuale Aprilia e Suzuki dovrebbero raddoppiare gli sforzi portando in pista 4 moto, come già fanno Honda, Ducati, Yamaha e Ktm. Almeno questo è il desiderio del capo della MotoGP Carmelo Ezpeleta che sta lavorando a questo progetto da anni.

Il progetto Suzuki

Non è mistero che proprio la Suzuki, per i grandi progressi tecnici mostrati in queste ultime stagioni, sia la moto più ambita. Da qui nasce la suggestione di un matrimonio tra la casa giapponese e Valentino Rossi, che potrebbe schierare la propria squadra nel 2022. Per ora è una suggestione semplicemente perché Davide Brivio, boss della Suzuki, non ha ancora presentato la sua proposta di fare un team satellite al board della casa giapponese e la stessa VR46 non ha ancora imbastito una struttura tecnica per la MotoGP. Oltretutto tutte le case a fine 2021 ridiscuteranno i contratti con le quadre satellite, quindi nulla è stato ancora definito. L'unica certezza è che la MotoGP non si ferma mai e che prima ancora dell'inizio della nuova stagione avremo qualche certezza in più sul 2022.