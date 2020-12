Marquez: "A poco a poco sto meglio, ce la farò"

Marc Marquez è stato operato per la terza volta all'omero del braccio destro, fratturato lo scorso 19 luglio nella prima gara a Jerez. Il pilota spagnolo, ancora ricoverato all'ospedale Internazionale Ruber di Madrid per un'infezione alla frattura, manda un messaggio ai tifosi attraverso i social: "Grazie per i vostri messaggi di incoraggiamento. A poco a poco mi sento meglio, la cosa più importante in questa gara è arrivare al traguardo: ce la faremo"

MARQUEZ INFORTUNATO: TUTTE LE TAPPE