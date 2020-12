Sindaco Brno: "Mancano soldi, nel 2021 niente GP"

Il sindaco di Brno, Marketa Vankova, chiude al Motomondiale per l'anno prossimo: "Decisione presa con dispiacere per un semplice motivo: mancano i soldi per l'ammodernamento dell'impianto e il miglioramento delle condizioni della pista, operazione richiesta da Dorna". Servirebbero quasi quattro milioni di euro: "Inaccettabile nella situazione attuale, considerando anche che lo Stato ha già impegnato il budget straordinario per far fronte all'emergenza Covid". In questo momento il GP di Brno è escluso dal calendario provvisorio del Motomondiale 2021 e rishia di restare fuori anche per il quinquennio 2022-2026: "Impossibile correre a Vrno un abbassamento delle richieste finanziarie da parte di Dorna e senza l'aiuto economico del governo di Praga".