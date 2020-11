È stata comunicata la bozza ufficiale del calendario del Motomondiale 2021. Si parte il 28 marzo in Qatar, si chiude il 14 novembre a Valencia. In totale 20 GP (uno di questi è ancora da stabilire, mentre il GP della Finlandia è soggetto all'omologazione). GP del Mugello fissato per il 30 maggio, Misano in programma il 19 settembre. Date, tappe e presenza degli spettatori sono ovviamente soggette all'evoluzione della pandemia e alle decisioni delle autorità e dei Governi