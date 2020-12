Nel corso della presentazione della line up dei piloti del 2021 della Honda, video messaggio di Marc Marquez: "Si è chiusa una stagione complessa per tutti per l'emergenza Covid-19, ma anche in particolare per me per via dell'infortunio e i problemi che ho avuto con la riabilitazione. Il prossimo anno non sarà facile ma tornerò ancora più forte e maturo. Ringrazio tutti per l'enorme supporto ricevuto"

MARQUEZ, INFEZIONE ALL'OMERO DESTRO