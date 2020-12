Crisi come opportunità, il metodo Morbidelli

Un anno fa Morbidelli riceveva una brutta notizia: il team Petronas aveva deciso di affidare la moto ufficiale per la stagione 2020 al suo compagno di box Quartararo. Franco è stato bravo a trasformare quel momento di crisi in un'opportunità di crescita, allenandosi con maggiore costanza e impegno proprio come sta facendo in questo inverno: dopo il fantastico Mondiale chiuso al 2° posto, nel 2021 può puntare a vincere il titolo piloti MOTOGP, TUTTI I PILOTI DEL MONDIALE 2021

La pausa invernale per i piloti di MotoGP può essere un periodo lungo e noioso senza moto, ma anche un momento determinante per preparare la stagione successiva. È il caso di Franco Morbidelli, che proprio in questo periodo dodici mesi fa, riceveva una notizia non certo piacevole. La sua squadra, il team Petronas, gli comunicò che la moto ufficiale per la stagione 2020 sarebbe stata data al compagno di squadra Quartararo e che Franco si sarebbe dovuto accontentare di una moto meno evoluta. È stato un brutto colpo per il pilota italiano, reduce da una stagione meno brillante di Fabio, che oggettivamente (come ha sempre sostenuto lo stesso Morbidelli) si era meritato la moto migliore. Ma proprio i mesi invernali sono serviti al pilota italo-brasiliano per allenarsi come e più di prima, per arrivare pronto al debutto della stagione.