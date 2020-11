Morbidelli: "Presa una rivincita in Yamaha"

2021 con Vale

Rossi: "Petronas è il 2° tempo della mia carriera"

Ma il duro lavoro non basta: "Con Ramon Forcada ho instaurato rapporto speciale. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre con capotecnici fantastici, ma quest'anno in particolare è andato sempre tutto bene con Forcada: questo, insieme al duro lavoro, ha fatto la differenza. Ci siamo presi una bella rivincita, ci siamo tolte delle belle soddisfazioni", aggiunge Morbidelli, che nel 2021 avrà al suo fianco Rossi in Petronas. In gara Oliveira era irraggiungibile: "Si vedeva che aveva qualcosa più degli altri, è stato veloce in tutto il weekend, è andato davvero forte".